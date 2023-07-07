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18:43, 7 июля 2023Моя страна

В Казани в парке Салават Купере состоится первый книжный фестиваль

В Казани в парке района Салават Купере состоится первый книжный фестиваль

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

В Казани состоится первый книжный фестиваль в парке жилого района Салават Купере. Об этом сообщает «КП-Казань» со ссылкой на пресс-службу администрации Кировского и Московского районов столицы Татарстана.

В рамках фестиваля будут организованы ярмарка, встречи с писателями и выставки. Помимо этого, все желающие смогут посетить концерт «Книга и кино» от оркестра «Анимато».

На территории жилого района подготовят выставку «100 лет татарской книжной иллюстрации», а также художественно-изобразительный перформанс «Коллективная каллиграфия». Для того чтобы принять участие, необходимо зарегистрироваться.

Ранее сообщалось, что казанский ТЮЗ запустит второй аудиоспектакль «Мы. Трамвай. Любовь» по пьесе Ирины Васьковской. Отмечается, что спектакль длится примерно час.

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    Алиса Удовик
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