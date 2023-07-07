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14:55, 7 июля 2023Моя страна

Казанский ТЮЗ запустит второй аудиоспектакль

Казанский ТЮЗ запустит второй аудиоспектакль «Мы. Трамвай. Любовь»

Фото: Farit Gubaev / Russian Look / Globallookpress.com

Казанский ТЮЗ запустит второй аудиоспектакль «Мы. Трамвай. Любовь» по пьесе Ирины Васьковской. Об этом пишет пресс-служба мэрии города.

Постановка будет идти по средам в 23:00 с остановки «Станция метро "Проспект Победы"», конечной остановкой станет «Железнодорожный вокзал».

Отмечается, что спектакль длится примерно час. «Зрителям раздадут наушники, в которых будет звучать история, а декорациями станут виды Казани, — говорится в сообщении. — Продажи билетов откроются в августе, аудиоспектакль предназначен для подростков старше 14 лет».

Ранее в июне стало известно, что Казанский ТЮЗ представит спектакль «Счастливая Шарлотта» по пьесе Ирины Васьковской в постановке Радиона Букаева на XVI международном фестивале-конкурсе драматических театров «КАМЕРАТА». Уточняется, что мероприятие пройдет в Челябинске с 10 по 15 октября.

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    Фариза Бацазова
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