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07:59, 7 июля 2023Мир

Букмекеры назвали возможного владельца найденного в Белом доме кокаина

Fox News: букмекеры сочли сына Байдена Хантера вероятным владельцем кокаина из Белого дома

Фото: Julia Nikhinson / Reuters

Сын президента США Хантер Байден является наиболее вероятным владельцем пакета с кокаином, который нашли в Белом доме. Такого мнения придерживаются букмекеры, сообщает телеканал Fox News.

В частности, букмекеры из панамской конторы дают на Хантера Байдена коэффициент 1,7. Они также сделали шутливые предположения — в частности, внесла в список актрису Анжелину Джоли с коэффициентом 14. В самом конце перечня предполагаемых правонарушителей находятся президент США Джо Байден и его супруга Джилл (150 и 100 соответственно). Телеканал отмечает, что фаворитом американской букмекерской конторы также является сын американского лидера.

В то же время букмекеры из Коста-Рики сочли наиболее вероятным нарушителем случайного туриста. Хантер Байден оказался на втором месте с коэффициентом 2. В список также попали уборщица и агент секретной службы.

Ранее The Guardian сообщила, что в библиотеке Белого дома нашли порошкообразное вещество белого цвета. В результате анализа выяснилось, что это кокаин. Представитель Секретной службы Энтони Гульельми отметил, что уже ведется расследование «причин и способов», которыми вещество попало в здание. Бывший президент США Дональд Трамп предположил, что вещество предназначалось для действующего главы государства Джо Байдена или его сына Хантера.

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    Марина Совина
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