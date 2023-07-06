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00:19, 6 июля 2023Мир

Трамп назвал возможного владельца найденного в Белом доме кокаина

Экс-президент США Трамп: кокаин в Белом доме мог быть для Байдена или его сына Хантера
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Бывший президент США Дональд Трамп предположил, кому мог принадлежать кокаин, найденный в Белом доме. Об этом он написал на своей странице в социальной сети Truth Social.

Трамп назвал возможного владельца найденного в Белом доме кокаина и допустил, что вещество предназначалось для действующего главы государства Джо Байдена или его сына Хантера.

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«Неужели кто-то и правда верит, что обнаруженный в западном крыле Белого дома кокаин, очень близко к Овальному кабинету, предназначается для использования кем-либо кроме Хантера и Джо Байдена», — подчеркнул он.

Политик также раскритиковал работу американских журналистов и заявил, что вскоре они начнут называть найденный порошок не наркотиком, а аспирином. Они также скроют количество вещества, а позже инцидент сведется к нулю.

«Где записи службы безопасности Белого дома… которые быстро покажут, откуда взялся кокаин в Белом доме? Они уже знают ответ, но он им, вероятно, не нравится», — заключил Трамп.

The Guardian сообщила, что в библиотеке Белого дома нашли порошкообразное вещество белого цвета. В результате анализа выяснилось, что это кокаин. Представитель Секретной службы Энтони Гульельми отметил, что уже ведется расследование «причин и способов», которыми вещество попало в здание.

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    Марина Совина
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