Экс-президент США Трамп: кокаин в Белом доме мог быть для Байдена или его сына Хантера

Бывший президент США Дональд Трамп предположил, кому мог принадлежать кокаин, найденный в Белом доме. Об этом он написал на своей странице в социальной сети Truth Social.

Трамп назвал возможного владельца найденного в Белом доме кокаина и допустил, что вещество предназначалось для действующего главы государства Джо Байдена или его сына Хантера.

«Неужели кто-то и правда верит, что обнаруженный в западном крыле Белого дома кокаин, очень близко к Овальному кабинету, предназначается для использования кем-либо кроме Хантера и Джо Байдена», — подчеркнул он.

Политик также раскритиковал работу американских журналистов и заявил, что вскоре они начнут называть найденный порошок не наркотиком, а аспирином. Они также скроют количество вещества, а позже инцидент сведется к нулю.

«Где записи службы безопасности Белого дома… которые быстро покажут, откуда взялся кокаин в Белом доме? Они уже знают ответ, но он им, вероятно, не нравится», — заключил Трамп.

The Guardian сообщила, что в библиотеке Белого дома нашли порошкообразное вещество белого цвета. В результате анализа выяснилось, что это кокаин. Представитель Секретной службы Энтони Гульельми отметил, что уже ведется расследование «причин и способов», которыми вещество попало в здание.