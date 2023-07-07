Разбегающихся с площадки после обстрела ВСУ детей в Донецке сняли на видео

Камеры наблюдения сняли на видео, как дети бегут с площадки в Донецке после обстрела ВСУ

Камеры видеонаблюдения сняли на видео детей в Донецке, разбегающихся после обстрела Вооруженных сил Украины (ВСУ). Кадры опубликованы в Telegram-канале «Mash на Донбассе».

Отмечается, что видео снято в Петровском районе города. По нему выпустили 40 снарядов из 155 калибра и реактивной системы залпового огня.

Взрывы в Донецке и Макеевке также были слышны 4 июля. Звуки мощных взрывов были слышны в центре города. Как позже сообщил врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин, украинская армия нанесла «ожесточенные удары» по жилым кварталам и больничному комплексу Червоногвардейского района Макеевки.