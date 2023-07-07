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02:02, 7 июля 2023Из жизни

Охотник на педофилов прикинулся 14-летним мальчиком и уличил детского врача

Daily Star: активист уличил детского врача в педофилии

Фото: Carsten Rehder / dpa / Globallookpress.com

В британском городе Маргит, графство Кент, охотник на педофилов под видом 14-летнего подростка назначил встречу с детским врачом и уличил его в сексуальных отношениях с несовершеннолетним. Об этом сообщает Daily Star.

44-летний Салман Сиддики работал в педиатрическом отделении интенсивной терапии. По версии полиции, он попытался заманить 14-летнего мальчика в больницу, чтобы заняться с ним сексом. В действительности его собеседником был не подросток, а совершеннолетний активист. Он прикинулся ребенком и договорился с врачом о встрече на территории больницы.

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Вместо подростка на условленном месте врача поджидал 49-летний мужчина. Сиддики попытался сбежать, но активист последовал за ним и вызвал полицию. Спустя два часа полицейские арестовали врача. После ареста в его мобильном телефоне обнаружили сообщения откровенного содержания.

На следующий день врач предстал перед судом. Он признал вину в вовлечении ребенка в сексуальное взаимодействие и попытке совершить преступление сексуального характера. В суде сообщили, что ранее полиция выдавала мужчине предупреждение после того, как он обнажился в парке. Адвокат Сиддики заявил, что врач страдал от стресса, так как растил четырехлетнего сына-инвалида.

Сиддики приговорили к двум годам и четырем месяцам тюрьмы, а также включили в реестр сексуальных преступников.

Ранее сообщалось, что бывший сотрудник полиции Хуссейн Чехаб из Лондона, Великобритания, изнасиловавший 14-летнюю школьницу, попал за решетку. Мужчина неоднократно просил потерпевшую прислать откровенные фотографии и однажды снял на видео, как занимается с ней оральным сексом.

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    Алиса Дмитриева
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