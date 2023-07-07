Приковавший себя к воротам Букингемского дворца мужчина изранился ножом
Приковавшийся наручникам к воротам Букингемского дворца нанес себе ножевые ранения
Мужчина, приковавший себя наручниками к главным воротам Букингемского дворца, нанес себе раны ножом. Об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на полицию Лондона.
По информации издания, инцидент произошел вечером 6 июля. Мужчина в возрасте примерно 30 лет приковал себя наручниками и начал угрожать причинить себе вред, а позже нанес себе ножевые ранения.
К месту происшествия прибыли бригады скорой помощи, а полицейские начали освобождать территорию от многочисленных туристов. Представители правоохранительных органов пытаются убедить мужчину разрешить ситуацию.