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03:43, 7 июля 2023Мир

Приковавший себя к воротам Букингемского дворца мужчина изранился ножом

Приковавшийся наручникам к воротам Букингемского дворца нанес себе ножевые ранения

Мужчина, приковавший себя наручниками к главным воротам Букингемского дворца, нанес себе раны ножом. Об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на полицию Лондона.

По информации издания, инцидент произошел вечером 6 июля. Мужчина в возрасте примерно 30 лет приковал себя наручниками и начал угрожать причинить себе вред, а позже нанес себе ножевые ранения.

К месту происшествия прибыли бригады скорой помощи, а полицейские начали освобождать территорию от многочисленных туристов. Представители правоохранительных органов пытаются убедить мужчину разрешить ситуацию.

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    Екатерина Подвигина
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