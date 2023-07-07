Военный описал долгосрочные последствия применения кассетных боеприпасов

Капитан Дандыкин: кассетные боеприпасы опаснее всего для мирного населения

Использование кассетных боеприпасов представляет угрозу, прежде всего, для мирного населения, причем, в достаточно долгосрочной перспективе: мелкие заряды рассыпаются на площади нескольких футбольных полей и могут взорваться при случайном взаимодействии. Об этом «Ленте.ру» рассказал ветеран боевых действий, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.

«Кассетные боеприпасы разрываются в воздухе, но частично падают на землю. Они представляют угрозу для мирного населения, обычных людей, которые могут случайно на них наступить и подорваться. Боеприпас состоит из кассет, мелких бомбочек, которые рассеиваются на очень большом расстоянии и, в принципе, не сильно отличаются от мин "Лепесток". Это огромна опасность для детей, для стариков, для всего мирного населения», — подчеркнул Дандыкин.

По словам военного, США, которые могут передать Украине данные боеприпасы, указывают на то, что их оружие самое современное, что все мелкие боеприпасы разрываются в воздухе. Но, по словам Дандыкина, это не так. Он также подчеркнул, что безопасно обезвредить эти «мелкие бомбочки» крайне сложно.

«По Донецку сбрасывали ракеты, начиненные "Лепестками". Было много покалеченных. Обезвредить то, что попало на землю, очень тяжело: такая мелочь разлетается на площади нескольких футбольных полей. Это не так просто, как снять мину. И, если военные хотя бы носят каски, бронежилеты, то мирное население абсолютно беззащитно перед этими минами и осколками», — резюмировал капитан.

Ранее сообщалось, что администрация президента США Джо Байдена 7 июля объявит о новом пакете военной помощи Украине, в который войдут кассетные боеприпасы. Американские официальные лица считают, что поставка кассетных боеприпасов даст Киеву преимущество, поскольку его запасы обычных вооружений истощаются.