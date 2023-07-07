Распространение возбудителя менингита через посылки опровергли

Роспотребнадзор: риск заражения менингококковой инфекцией через посылки отсутствует

Роспотребнадзор сообщил, что риск заражения менингококковой инфекцией через посылки отсутствует.

Издание Mash в своем Telegram-канале сообщило, что среди сотрудников распределительного центра Ozon в Екатеринбурге зафиксирована вспышка менингита. По информации журналистов, возбудитель менингита может распространяться через посылки.

Анонимный сотрудник компании также рассказал E1.ru, что руководство не принимает никаких мер, чтобы предотвратить распространение инфекции. «Руководство для галочки потребовало от всех сотрудников носить маски, измеряют температуру на входе, типа поставили ионизаторы и всё обрабатывают антисептиком. В реальности все толпятся у входов, маски носят не все», — заявил собеседник издания.

Издание при этом опубликовало приказ директора фулфилмента о мерах безопасности в распределительном центре. В документе говорится, что на объектах с 6 июля должен быть введен масочный режим, контроль температуры, осмотр внешних симптомов простуды. Кроме того, руководство поручило обеспечить наличие диспансеров с антисептиками, отстранять от работы сотрудников с признаками инфекции, а также проводить дезинфекцию поверхностей каждые два часа. В пресс-службе Ozon сообщили, что склад продолжает работу с учетом всех предписаний Роспотребнадзора.

В Роспотребнадзоре сообщили, что возбудитель менингококковой инфекции Neisseria meningitides не отличается стойкостью. На поверхностях из картона, гофрокартона, фанеры и других материалов, из которых изготовлены упаковочные коробки, возбудитель может оставаться жизнеспособным лишь непродолжительное время. «Таким образом, для людей, получивших посылки из распределительных центров OZON, риск заражения менингококковой инфекцией отсутствует», — добавили в ведомстве.

Руководитель референс-центра по мониторингу за бактериальными менингитами ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Ирина Королева уточнила, что менингококк передается от человека к человеку воздушно-капельным путем — вместе с капельками слюны при кашле или чихании и даже просто во время общения при близком контакте.

Информация о том, что менингококковая инфекция может распространяться через посылки, не получила распространения в СМИ. Ряд изданий сообщили, что это невозможно.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа»