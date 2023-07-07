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22:09, 7 июля 2023Забота о себе

Россиянам рассказали о причинах появления мушек перед глазами

Врач-невролог Чудинская: мушки перед глазами могут указывать на поражение сосудов

Фото: Andrey Arkusha, Андрей Аркуша / Global Look Press

Врач-невролог Галина Чудинская заявила, что существует несколько причин мушек перед глазами. Медик рассказала россиянам, что частая причина такого явления — высокое или низкое артериальное давление, это требует обращения к специалисту, передает «Газета.Ru».

«Также причиной может стать поражение сосудов (ретинопатия). Для ретинопатий характеры нарушения зрения временного характера», — объяснила медик.

По словам Чудинской, при своевременном лечении проявление симптомов сильно снижается. Однако прогрессирование патологии способно привести к потере зрения.

«Параллельно пациент, скорее всего, будет отмечать фотопсию — вспышки света. Часто снижается четкость зрения, страдает видимость в темноте», — отметила невролог.

Кроме того, отслойки стекловидного тела и сетчатки вызывают появление искр и вспышек. Врач объяснила, что в этом случае необходимо обратиться за врачебной помощью, иначе ситуацию можно довести до слепоты.

Мушки и темные пятна перед глазами могут наблюдаться и на фоне вертебробазилярной недостаточности (нарушение кровотока в артериях позвоночника). Ситуация может возникать при остеохондрозе шейного отдела позвоночного столба.

Ранее врач-офтальмохирург, кандидат медицинских наук Ана Дгебуадзе рассказала, что к первым признакам катаракты можно отнести затуманивание зрения, а также появление ореолов и светорассеивание вокруг источников света.

Также она пояснила, что катаракта — заболевание, при котором частично или полностью мутнеет хрусталик глаза.

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    Марина Совина
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