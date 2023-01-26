Офтальмолог назвала первые признаки развития катаракты

Офтальмолог Дгебуадзе назвала явным признаком развития катаракты затуманивание зрения

К первым признакам катаракты можно отнести затуманивание зрения, а также появление ореолов и светорассеивание вокруг источников света, заявила врач-офтальмолог, врач-офтальмохирург, кандидат медицинских наук Ана Дгебуадзе. В беседе с «Известиями» она назвала и другие явные симптомы появления этого недуга.

Врач пояснила, что катаракта — заболевание, при котором частично или полностью мутнеет хрусталик глаза. И хотя на уровне ощущений никаких болезненных проявлений не наблюдается, качество зрения больного катарактой значительно меняется в худшую сторону.

По словам Дгебуадзе, в первую очередь на развитие катаракты указывает появившееся ощущение пелены или тумана перед глазами, которое свидетельствует о снижении остроты зрения или его резкости. «Обычно в начале заболевания помутнения в хрусталике, вызванные катарактой, затрагивают небольшую периферическую часть хрусталика, и поэтому пациенты могут не знать о наличии катаракты и не замечают снижения зрения», — предупредила собеседница «Известий», добавив, что на начальных стадиях заболевания врачи замечают у пациентов снижение светочувствительности и, следовательно, потребность в более ярком освещении.

По мере развития заболевания ухудшение зрения становится все ощутимее: появляется ощущение, будто человек смотрит на мир сквозь мутное, грязное стекло. При этом затуманивание зрения может не так беспокоить в светлое время суток, как при падении уровня общей освещенности. Наряду с нечеткостью изображения изменяется и цветовое восприятие — краски кажутся более тусклыми.

Еще одним симптомом появления катаракты является появление ореолов и светорассеивание вокруг светящихся объектов, которые особенно опасны для водителей транспортных средств, так как создают риск ослепления человека встречными фарами. Эта особенность заболевания усложняет управление транспортом даже на хорошо освещенных участках улиц, потому что каждая лампочка превращается для водителя в поток лучей светорассеивания, объяснила офтальмолог. Частые изменения в рецепте контактных линз и очков она назвала еще одним из симптомов катаракты.

Подводя итог, Дгебуадзе акцентировала внимание на том, что залогом успешной борьбы с катарактой является ранняя диагностика. При проявлении характерных для заболевания симптомов она советует обратиться к офтальмологу, чтобы тот поставил диагноз и помог выбрать правильную тактику лечения.

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