Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
20:46, 7 июля 2023Силовые структуры

Россиянин четыре года насиловал приемную дочь и получил 16 лет колонии

В Саратове суд приговорил к 16 годам мужчину за четырехлетнее насилие над приемной дочерью

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

В Саратове суд приговорил к 16 годам колонии строгого режима 53-летнего мужчину, насиловавшего приемную дочь на протяжении четырех лет. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Мужчину признали виновным по статям 131 («Изнасилование») и 132 («Иные действия сексуального характера») УК РФ. Следствие и суд установили, что с 2007-го по 2011 год мужчина совершал преступления против половой неприкосновенности малолетней девочки. Когда потерпевшей исполнилось 18 лет, она обратилась за помощью к психологу, который посоветовал ей сообщить о произошедшем в полицию.

По данным «Газеты.ру», потерпевшая была приемной дочкой, следствие выявило 16 эпизодов насилия над ней.

Ранее сообщалось, что в Рязани суд приговорил педофила-иностранца к 20 годам за изнасилование ребенка.

Что думаешь? Оцени!
    Илона Палей
    Обсудить
    Последние новости

    В Польше сообщили о переброске тысячи военных к границе с Белоруссией

    Раскрыты подробности самого популярного музыкального фестиваля России

    Дачникам предложили бороться с колорадским жуком с помощью индюков

    Стадо отдыхающих на московском тротуаре коз попало на видео

    Названа зарплата иностранных наемников на Украине

    Расходы российского бюджета в июне упали до минимума

    США заявили о невыполнении Украиной условий для вступления в НАТО

    Укравшая три пачки масла россиянка обвинила охранника магазина в изнасиловании

    На Кипре обнаружены древние гробницы с сокровищами

    Риск заразиться «пожирающей мозг» амебой в водоемах России оценили

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости