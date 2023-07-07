Россиянин четыре года насиловал приемную дочь и получил 16 лет колонии

В Саратове суд приговорил к 16 годам мужчину за четырехлетнее насилие над приемной дочерью

В Саратове суд приговорил к 16 годам колонии строгого режима 53-летнего мужчину, насиловавшего приемную дочь на протяжении четырех лет. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Мужчину признали виновным по статям 131 («Изнасилование») и 132 («Иные действия сексуального характера») УК РФ. Следствие и суд установили, что с 2007-го по 2011 год мужчина совершал преступления против половой неприкосновенности малолетней девочки. Когда потерпевшей исполнилось 18 лет, она обратилась за помощью к психологу, который посоветовал ей сообщить о произошедшем в полицию.

По данным «Газеты.ру», потерпевшая была приемной дочкой, следствие выявило 16 эпизодов насилия над ней.

Ранее сообщалось, что в Рязани суд приговорил педофила-иностранца к 20 годам за изнасилование ребенка.