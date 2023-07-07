В Кремле выразили надежду на доброе будущее в отношениях с Финляндией

Песков: Россия надеется на доброе будущее в отношениях с Финляндией

Россия надеется на доброе будущее в отношениях с Финляндией, после того как в стране пройдет «ослепление русофобией». Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Представитель Кремля прокомментировал слова президента республики Саули Ниинисте, оценившего уход финских компаний из России как неэффективный. «Мы не считаем себя вправе давать советы президенту Финляндии. Его выбирал народ Финляндии, который, кстати, нам очень близок и с которым нас объединяет очень доброе прошлое. Мы надеемся, что это также будет доброе будущее, после того как это ослепление русофобией или абсолютно надуманными русофобскими страхами в Хельсинки пройдет», — сказал Песков.

Ранее Саули Ниинисте прокомментировал уход финских компаний из России, отметив, что это не дало никаких результатов. Финский лидер также выразил мнение, что Запад ошибся в своих прогнозах еще в 2014 году, когда счел, что санкции разрушат российскую экономику.