Президент Финляндии заявил о неэффективности ухода компаний с российского рынка

Президент Финляндии Ниинисте: уход финских компаний из России оказался неэффективным

Президент Финляндии Саули Ниинисте в интервью газете Le Monde прокомментировал уход финских компаний из России. По его мнению, это не дало никаких результатов.

Он подчеркнул, что в настоящее время ни одно финское предприятие больше не ведет деятельность в России. «К сожалению, это не оказалось эффективным инструментом», — признал он. Ниинисте также указал на тот факт, что страны за пределами Европы продолжают вести торговлю с Россией.

Финский лидер также выразил мнение, что Запад ошибся в своих прогнозах еще в 2014 году, когда счел, что санкции разрушат российскую экономику. «Санкции оказали влияние, но не в том масштабе, как мы себе представляли», — отметил Ниинисте.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале проведения специальной военной операции в Донбассе. После этого множество западных стран отреагировало на это жесткими санкциями против российских физических и юридических лиц. Кроме того, российский рынок покинули несколько десятков западных компаний.