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07:34, 7 июля 2023Ценности

Раскрыты эффективные способы вернуть мягкость полотенцам

Основатель Wilton London Сэм Уигхэм: вернуть мягкость полотенцам можно с помощью уксуса

Фото: Giorgio Trovato / Unsplash

Сотрудница сервиса подбора товаров Myjobquote Сара Демпси и основатель прачечной Wilton London Сэм Уигхэм раскрыли эффективные способы, с помощью которых можно вернуть мягкость полотенцам. Соответствующий материал появился на сайте издания Express.

Так, специалисты посоветовали во время стирки данных изделий использовать белый уксус. «Чашка белого уксус поможет разрушить накопление остатков моющего средства на ваших полотенцах, которые делают их жесткими», — пояснили они.

В то же время Уигхэм отметил, что возможно полотенца становятся наощупь колючими из-за слишком жесткой воды и сушки на улице. В связи с этим он посоветовал не применять во время стирки большое количество кондиционера, а после — поместить изделия в специальную сушильную машину. «Иногда я сушу свои полотенца на воздухе, а затем бросаю их в сушилку на 15 минут, чтобы они стали мягче», — уточнил собеседник издания.

В июне основательница бренда постельных принадлежностей Piglet in Bed Джессика Хэнли раскрыла простые способы избавления от желтых пятен на подушке. По словам Хэнли, людям, которые сильно потеют ночью, необходимо приобрести водонепроницаемые наволочки.

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    Мария Винар
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