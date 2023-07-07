Россиянина экстренно госпитализировали после обстрела ВСУ приграничного региона

Mash: минимум один человек пострадал при обстреле Брянской области со стороны ВСУ

По меньшей мере один человек пострадал при артиллерийском обстреле Брянской области со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Мужчину экстренно госпитализировали, сообщает Telegram-канал Mash.

Под обстрел попал Погарский район, по южному краю которого проходит российско-украинская граница. По данным канала, осколки пробили мужчине мышцу плеча. Прибывшая на место бригада скорой помощи доставила пострадавшего в больницу. После проведенной мужчине операции его жизни ничто не угрожает.

Помимо этого, в результате обстрела были повреждены несколько хозяйственных построек.

Ранее украинские войска обстреляли Брянскую область из РСЗО Град, в результате чего оказался частично обесточен поселок Белевица. Сообщений о пострадавших не поступало.