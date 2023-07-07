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11:23, 7 июля 2023Россия

Россиянина экстренно госпитализировали после обстрела ВСУ приграничного региона

Mash: минимум один человек пострадал при обстреле Брянской области со стороны ВСУ

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

По меньшей мере один человек пострадал при артиллерийском обстреле Брянской области со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Мужчину экстренно госпитализировали, сообщает Telegram-канал Mash.

Под обстрел попал Погарский район, по южному краю которого проходит российско-украинская граница. По данным канала, осколки пробили мужчине мышцу плеча. Прибывшая на место бригада скорой помощи доставила пострадавшего в больницу. После проведенной мужчине операции его жизни ничто не угрожает.

Помимо этого, в результате обстрела были повреждены несколько хозяйственных построек.

Ранее украинские войска обстреляли Брянскую область из РСЗО Град, в результате чего оказался частично обесточен поселок Белевица. Сообщений о пострадавших не поступало.

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    Алан Босиков
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