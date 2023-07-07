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13:46, 7 июля 2023Мир

Политолог назвал возможную цель переговоров Зеленского с Эрдоганом

Политолог Журавлев: Зеленский может попытаться склонить Эрдогана к союзу

Фото: Reuters

Политолог Дмитрий Журавлев в разговоре с «Лентой.ру» назвал возможную цель переговоров президента Украины Владимира Зеленского с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом. По его мнению, Зеленский может попытаться склонить Эрдогана к союзу, пообещав влияние в Крыму в случае победы Украины в конфликте.

«У Эрдогана есть давняя мечта — восстановление Турции в границах XVII века. Поэтому, хоть он и в хороших отношениях с Россией, присоединение Крыма ни разу не поддержал. Конечно, официальные договоренности вряд ли будут иметь место и открыто об этом говорить никто не станет, но Зеленский может предложить Эрдогану культурную автономию в Крыму в случае победы Украины», — допустил собеседник «Ленты.ру».

Журавлев напомнил, что армия Турции в НАТО является самой крупной после армии США. Именно поэтому Зеленскому необходимо снижение взаимодействия страны с Россией и поддержка Украины.

«Возможно, Зеленский будет просить у Эрдогана оружие. Может, какую-то другую поддержку. Но дело в том, что кроме Крыма ему нечего предложить. Возможно, будет предложен такой же формат, как в Западной Украине, где у поляков есть право буквально на все, например, вводить полицейские силы», — допустил политолог.

Ранее сообщалось, что Зеленский и Эрдоган встретятся в Стамбуле 7 июля. Отмечается, что главы государств планируют обсудить возможное продление зерновой сделки, срок действия которой истекает 17 июля.

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