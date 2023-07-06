В Турции назвали дату переговоров Эрдогана и Зеленского

В канцелярии Эрдогана подтвердили, что он встретится с Зеленским в Стамбуле 7 июля

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган встретится со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским в Стамбуле 7 июля. Точную дату переговоров назвал источник в канцелярии турецкого лидера, передает ТАСС.

«Завтра наш президент встретится с президентом Украины Зеленским. После встречи, которая пройдет в особняке Вахдеттин, может состояться пресс-конференция», — рассказал осведомленный собеседник. Отмечается, что главы государств планируют обсудить возможное продление зерновой сделки, срок действия которой истекает 17 июля.

О планах Эрдогана поговорить с Зеленским ранее писало турецкое издание Sabah. Газета отмечала, что украинский лидер планирует посетить Турцию перед саммитом НАТО, который пройдет в Вильнюсе 10-11 июля.