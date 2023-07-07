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13:00, 7 июля 2023Бывший СССР

В ДНР сообщили о продвижении российских сил на двух направлениях

Советник Пушилина Гагин: ВС России продвинулись на авдеевском и марьинском направлениях

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Вооруженные силы России (ВС РФ) продвинулись на авдеевском и марьинском направлениях. Об этом сообщил советник врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Дениса Пушилина Ян Гагин, передает ТАСС.

«На марьинском и авдеевском направлениях у нас есть небольшие продвижения. Активная оборона дает свои положительные результаты», — сказал он.

Гагин добавил, что украинская армия теряет десятки единиц личного состава и вооружение, разбиваясь об оборону российских сил. По его словам, также есть положительная тенденция на других участках боевых действий, в том числе в районе Артемовска (украинское название — Бахмут).

Ранее стало известно, что украинским войскам становится сложнее проводить контрнаступление в зоне проведения специальной военной операции. Отмечалось, что две недели назад российские силы мощно контратаковали армию Украины. Как уточнялось, значительной проблемой для украинских войск стало превосходство ВС РФ в воздухе.

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    Кристина Есикова
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