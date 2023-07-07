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02:49, 7 июля 2023Россия

Отказавшихся от гражданства Украины россиян проверит МВД

МВД России будет проверять отказавшихся от гражданства Украины россиян

Фото: Vasily Fedosenko / Reuters

МВД России будет проводить проверки в отношении лиц, отказавшихся от паспорта Украины. Соответствующий указ президента России Владимира Путина размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

После подачи такого заявления, граждане России обязаны воздерживаться от действий, «связанных с реализацией прав и исполнением обязанностей, предусмотренных для граждан Украины». Отмечается, что срок проведения такой проверки не может превышать двух месяцев. Отсчет идет со следующего дня после принятия решения о ее проведении.

В документе уточняется, что россиянина или его законного представителя должны уведомить в течение трех дней после принятия решения о проведении проверки. В случае выявления нарушений, органы МВД выносят соответствующее заключение, которое направляется гражданину России, в отношении которого оно вынесено, или его законного представителю, а также в органы федеральной службы безопасности.

17 июня в России вступил в силу закон, в соответствии с которым россияне, имеющие гражданство Украины, смогут отказаться от него со дня подачи соответствующего заявления в МВД РФ.

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    Марина Совина
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