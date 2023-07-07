Отказавшихся от гражданства Украины россиян проверит МВД

МВД России будет проверять отказавшихся от гражданства Украины россиян

МВД России будет проводить проверки в отношении лиц, отказавшихся от паспорта Украины. Соответствующий указ президента России Владимира Путина размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

После подачи такого заявления, граждане России обязаны воздерживаться от действий, «связанных с реализацией прав и исполнением обязанностей, предусмотренных для граждан Украины». Отмечается, что срок проведения такой проверки не может превышать двух месяцев. Отсчет идет со следующего дня после принятия решения о ее проведении.

В документе уточняется, что россиянина или его законного представителя должны уведомить в течение трех дней после принятия решения о проведении проверки. В случае выявления нарушений, органы МВД выносят соответствующее заключение, которое направляется гражданину России, в отношении которого оно вынесено, или его законного представителю, а также в органы федеральной службы безопасности.

17 июня в России вступил в силу закон, в соответствии с которым россияне, имеющие гражданство Украины, смогут отказаться от него со дня подачи соответствующего заявления в МВД РФ.