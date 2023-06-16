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03:14, 16 июня 2023Россия

Россияне с украинским гражданством смогут отказаться от него

Россияне с украинским гражданством смогут отказаться от него со дня подачи заявления в МВД

Фото: Vasily Fedosenko / Reuters

Россияне, имеющие гражданство Украины, смогут отказаться от него со дня подачи соответствующего заявления в МВД РФ. Об этом сообщает РИА Новости.

Соответствующий закон вступит в силу в субботу, 17 июня. Как следует из документа, со дня подачи граждане России обязаны не совершать действий, «связанных с реализацией прав и исполнением обязанностей, предусмотренных для граждан Украины». В случае нарушения данного требования заявление будет считаться недействительным. Обратиться повторно можно будет через 10 лет.

Законопроект был внесен в Госдуму в декабре 2022 года. Как объяснили его авторы, число людей, имеющих одновременно и российское, и украинское гражданство, значительно возросло. Закон поможет урегулировать ряд вопросов, при решении которых гражданство Украины выступает ограничивающим фактором — так, граждане Украины не могут работать в государственных и муниципальных органах, а также в отдельных сферах экономики. Кроме того, у абитуриентов с украинским гражданством нет допуска к гостайне.

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    Марина Совина
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