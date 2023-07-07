Сунак заявил Эрдогану о надежде на одобрение заявки Швеции в НАТО

Премьер Великобритании Сунак заявил Эрдогану о надежде на одобрение заявки Швеции в НАТО

Премьер Великобритании Риши Сунак в разговоре с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом заявил, что надеется на скорейшее одобрение заявки Швеции на вступление в НАТО. Об этом заявили на Даунинг-стрит, передает ТАСС.

Согласно распространенному заявлению, глава британского правительства заверил турецкого лидера, что присоединение Швеции к НАТО даст альянсу существенные преимущества. Он отметил, что Стокгольм достиг прогресса в решении проблем, связанных с законными опасениями Турции по вопросам безопасности.

Сунак понадеялся, что все члены НАТО ратифицируют заявку Швеции на членство в ближайшее время.

Ранее Эрдоган заявил, что не может одобрить заявку Швеции на вступление в НАТО из-за поддержки страной-кандидатом террористических движений. Он отметил, что Турция не может доверять стране, «по улицам которой бродят террористы» и которая «не дистанцируется от террористических организаций».