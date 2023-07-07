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12:56, 7 июля 2023Силовые структуры

Рэпера Пашу Техника арестовали из-за татуировки

В Москве суд арестовал рэпера Пашу Техника на 13 суток из-за нацистской татуировки

Кадр: ТЕХНИК / YouTube

В Москве суд арестовал на 13 суток российского рэпера Павла Ивлева, более известного как Паша Техник, из-за татуировки с нацистской символикой. Об этом сообщает РИА Новости.

Рэпера признали виновным по части 1 статьи 20.3 («Пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики») КоАП РФ. Поводом стало изображение на теле Ивлева Карлсона с пропеллером в виде свастики.

Ранее стало известно о задержании репера.

В 2022 году хип-хоп-артист был госпитализирован из-за передозировки спустя месяц после комы. Незадолго до того, как он оказался в больнице, в сети распространились видеоролики, на которых Ивлев, находясь под воздействием запрещенных веществ, несколько раз падает в обморок, а также разбивает себе лицо об асфальт.

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    Илона Палей
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