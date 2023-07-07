Ирак начал расследование исчезновения россиянки в Багдаде

Власти Ирака начали расследование исчезновения россиянки Елизаветы Цурковой в Багдаде

Власти Ирака начали расследование исчезновения гражданки России, имеющей также гражданство Израиля, Елизаветы Цурковой, которое произошло в Багдаде в марте 2023 года. Об этом сообщает агентство Reuters.

Представитель иракского правительства Басем аль-Авади заявил журналистам, что власти проводят официальное расследование. О его результатах они сообщат позже.

Власти Израиля предполагают, что россиянку похитили шиитские ополченцы и удерживают ее в качестве заложницы. Цуркова поехала в Ирак для проведения исследовательской работы, так как она была кандидатом наук Принстонского университета и специализировалась на Ближнем Востоке.

Позже стало известно, что ее предупреждали о нежелательности поездок в Ирак. Однако ранее она ездила в эту страну около 10 раз так как изучала движения иракского шиитского лидера Муктады ас-Садра.