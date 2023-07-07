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07:58, 7 июля 2023Мир

Власти Израиля предупреждали похищенную в Ираке россиянку об опасности

Times of Israel: власти Израиля предупреждали похищенную в Ираке россиянку Цуркову

Фото: Ilya Galakhov / Global Look Press

Российско-израильская исследовательница Елизавета Цуркова, которая, как предполагается, была похищена в Ираке влиятельной радикальной шиитской группировкой, поддерживаемой Ираном, была несколько раз предупреждена «о недопустимости поездок в эту страну». Об этом пишет издание The Times of Israel.

Официальный представитель израильского правительства подтвердил, что Цуркова уже была в Ираке до похищения. Поскольку Израиль считает это государство враждебным, своим гражданам запрещается въезжать туда даже по иностранному паспорту. Но, как утверждают СМИ, Цуркова была в Ираке не менее 10 раз.

При этом она посещала арабскую страну для проведения исследовательской работы: Цуркова изучала поддерживаемые Ираном группировки в стране, в частности, движения иракского шиитского лидера Муктады ас-Садра. Будучи кандидатом наук в Принстоне, она ранее проводила полевые исследования в Сирии, Ираке, Иордании, Турции и других странах региона.

Утверждается, бывший премьер-министр Ирака Мустафа аль-Кадими якобы направлял в Вашингтон и Москву сообщения о том, что иностранное гражданство Цурковой, а также ее работа «подвергают девушку опасности». В российском МИД и других ведомствах до сих пор не прокомментировали сообщения о похищении россиянки.

По данным израильской канцелярии, опубликованным 5 июня, женщина жива и удерживается шиитской группировкой «Катаиб Хезболла». Цуркова пропала несколько месяцев назад.

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    Елизавета Наумова
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