Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
18:25, 7 июля 2023Мир

В США заявили о блокировке 500 миллионов долларов активов российских олигархов

Минюст США заявил о блокировке 500 миллионов долларов активов российских олигархов

Фото: Chip Somodevilla / Getty Images

Минюст США блокировал более 500 миллионов долларов активов российских олигархов после начала боевых действий на Украине. Об этом заявила первый заместитель министра юстиции — генерального прокурора США Лиза Монако, пишет ТАСС.

Речь идет и об авуарах лиц, поддерживающих власти России. «Мы ввели ограничения на активы в объеме более чем 500 миллионов долларов, принадлежащие российским олигархам и другим [лицам], поддерживающим российский режим и уклонявшимся от американских экономических контрмер», — указала она.

По словам Монако, американская прокуратура также предъявила более 30 лицам обвинения в обходе антироссийских санкций. «И при помощи наших зарубежных партнеров были произведены аресты более чем в полдюжине стран с прицелом на экстрадицию в Соединенные Штаты», — подчеркнула она.

В мае глава Минюста США Меррик Гарланд заявил, что США направят средства, конфискованные у основателя телеканала «Царьград» Константина Малофеева, на нужды Украины. 2 февраля суд разрешил Минюсту США конфисковать почти 5,4 миллиона долларов, принадлежащие бизнесмену и хранящиеся на счетах в Sunflower Bank. Министерство утверждало, что Малофеев нарушал введенные против него санкции и продолжал организовывать в Европе работу СМИ прокремлевской направленности.

Что думаешь? Оцени!
    Виктория Кондратьева
    Обсудить
    Последние новости

    В ФРГ сообщили о тайной прослушке немецкой разведки за Пригожиным и Лукашенко

    Франция отреагировала на возможную передачу кассетных боеприпасов США Киеву

    Самый популярный фестиваль России расширил список артистов

    Стало известно об отказе российского игрока от перехода в турецкий клуб

    Охранники отеля в Турции ударили по голове россиянина и пробили ему череп

    Бывшего начальника отдела ГИБДД оштрафовали на 2,2 миллиона рублей за взятку

    В России испугались радиоактивной рыбы из Японии

    Украинский офицер избил солдата за поход в туалет

    Экс-разведчик США рассказал об успехах России в борьбе с HIMARS на Украине

    У дома Тейлор Свифт арестовали преследовательницу певицы

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости