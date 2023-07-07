Собянин назвал новые необычные локации для регистрации браков в Москве

Сергей Собянин рассказал, в каких необычных локациях могут пожениться московские пары

Список необычных локаций, в которых могут пожениться московские пары, постоянно увеличивается. Выездные регистрации брака в популярных местах столицы проводят в рамках проекта «Новые адреса счастья» — о его пятом сезоне рассказал мэр города Сергей Собянин в своем личном блоге.

«Список адресов счастья постоянно растет. Недавно в него вошли речные трамвайчики, Оперный дом музея-заповедника "Царицыно", гостиница "Ленинградская" и колесо обозрения "Солнце Москвы". А одна из самых необычных церемоний состоялась в вагоне во время движения поезда на открытии Большой кольцевой линии метро», — отметил Собянин.

В 2023 году для выездной регистрации брака представлено свыше 30 локаций, всего на таких площадках поженились более 40 тысяч пар. При этом классические дворцы бракосочетаний не менее популярны. Так, в прошлом году во Дворце бракосочетания № 1 зафиксировали самое большое количество браков за его историю — там поженились 8146 пар. Также зарегистрировать брак можно в любом центре госуслуг «Мои документы».

Глава столицы добавил, что около тысячи пар поженятся в Москве в День семьи, любви и верности. Кроме того, в этот день поздравляют семьи, прожившие в браке 50, 55, 60, 65 и 70 лет. Таким парам доступны единовременные выплаты, которые можно оформить в центрах госуслуг. В годовщину свадьбы они могут прийти во Дворец бракосочетания и заново пережить церемонию.

Ранее сообщалось, что после ремонта в столице открылся популярный у москвичей Шипиловский Дворец бракосочетания.