Посол Израиля объяснил отказ передать Украине оружие

Посол Бродский: Израиль не передает Киеву оружие, поскольку сам ведет военные операции

Посол Израиля в Киеве Михаэль Бродский в интервью изданию «Зеркало недели» объяснил отказ Иерусалима передать Украине оружие. По его словам, страна не может поставлять вооружения, поскольку сама регулярно ведет военные операции.

Дипломат напомнил, что 99 процентов государств, поставляющих оружие Киеву, являются членами НАТО. В отличие от Израиля, они не воюют. Кроме того, в случае агрессии государство может полагаться только на себя, в отличие от участников Североатлантического альянса, которых защищает договор о коллективной безопасности.

«Поэтому неправильно подходить к Израилю с теми же мерками, с которыми Украина подходит к странам НАТО», — подчеркнул Бродский.

Ранее обозреватель издания 19FortyFive Майя Карлин заявила, что Израиль отказывается посылать Украине современное оружие, поскольку опасается, что оно будет захвачено.

