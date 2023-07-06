Названы причины отказа Израиля от поставок современного оружия Украине

19FortyFive: Израиль не посылает Украине современное оружие из-за страха, что его захватят

Израиль отказывается посылать Украине современное оружие, поскольку опасается, что оно будет захвачено. Такую причину в статье для американского издания 19FortyFive назвала обозреватель Майя Карлин.

Отмечается, что президент Украины Владимир Зеленский неоднократно критиковал Израиль, обвиняя страну в «абсолютном бездействии» относительно поставок Киеву вооружений. Однако, по словам автора статьи, одна из причин такого поведения со стороны ближневосточного государства — значительный риск того, что поставленное вооружение в итоге окажется в руках Ирана. Карлин при этом отметила, что ранее об этом страхе американскому изданию Newsweek на условиях анонимности заявил высокопоставленный представитель Вооруженных сил Израиля.

Кроме того, Израиль не поставляет Украине современное вооружение из-за своих операций в Сирии, написала Карлин. В материале подчеркивается, что так как Москва контролирует большую часть воздушного пространства над Сирией, израильские власти не хотят разозлить Кремль, так как это может негативно отразиться на их действиях в этой стране.

Ранее сообщалось, что профессор и президент Иерусалимского института стратегии и безопасности Эфраим Инбар выступил против поставок оружия Украине. Он указал, что Россия является соседом Израиля и может нанести ему ущерб.