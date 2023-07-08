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18:36, 8 июля 2023Мир

В США удивились реакции Макрона на заявление Зеленского о ЗАЭС

Экс-аналитик ЦРУ Макговерн назвал странной реакцию Макрона на заявление Зеленского о ЗАЭС

Фото: Yves Herman / Pool / Reuters

В США назвали странной реакцию многих западных лидеров, особенно президента Франции Эммануэля Макрона, на заявление украинского лидера Владимира Зеленского о якобы подготовке российскими войсками диверсий на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Его поведению удивился экс-аналитик ЦРУ Рэй Макговерн в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

«В то же время европейские лидеры, включая Макрона, стали звонить Зеленскому после этого заявления. А разве они по такой логике не должны были обратиться к президенту России Владимиру Путину?» — заявил он.

По его мнению, такое поведение западных лидеров указывает на их опасения о подготовке Киевом диверсии на ЗАЭС, и им пришлось вести переговоры с Зеленским, чтобы предостеречь украинское руководство от опрометчивых поступков.

Ранее генеральный директор Международного агентства по атомной энергетике (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси назвал положение Запорожской АЭС крайне уязвимым. Он отметил, что эксперты агентства не нашли взрывчатых веществ, о которых говорилось, однако «нельзя расслабляться».

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    Семен Александров
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