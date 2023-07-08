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07:24, 8 июля 2023Мир

Глава МАГАТЭ назвал положение ЗАЭС крайне уязвимым

Директор МАГАТЭ Гросси назвал положение Запорожской АЭС крайне уязвимым
Рафаэль Гросси

Рафаэль Гросси. Фото: Kim Kyung-Hoon / Reuters

Директор Международного агентства по атомной энергетике (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси в беседе с японским телеканалом NHK назвал положение Запорожской АЭС крайне уязвимым. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, ЗАЭС находится на линии фронта, и в ситуации, когда Вооруженные силы Украины (ВСУ) ведут контрнаступление. Он отметил, что на месте постоянно работают эксперты агентства.

«Несколько дней назад было несколько заявлений, этот день уже прошел, но было такое заявление, что что-то страшное произойдет в какой-то один конкретный день. Мы привыкли к этому. Эксперты МАГАТЭ постоянно проверяют. Мы не нашли взрывчатых веществ, о которых говорилось, однако мы не можем расслабляться», — сказал Гросси. По его словам, все что угодно может произойти в любой момент.

Ранее Гросси заявил, что МАГАТЭ не смогло осмотреть часть крыши Запорожской АЭС, где, по заявлениям ВСУ и украинского президента Владимира Зеленского, российские войска разместили взрывчатку. По его словам, российская сторона дала экспертам осмотреть отдельные участки, включая бассейны системы охлаждения, однако агентство все еще не получило доступ на крышу энергоблоков.

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    Марина Совина
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