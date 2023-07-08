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21:51, 8 июля 2023Россия

Медведев заявил о стремлении России защитить свои ценности

Зампредседателя Совбеза РФ Медведев: Россия никому не позволит «отменить» ее ценности
Дмитрий Медведев

Дмитрий Медведев. Фото: Екатерина Штукина / РИА Новости

Россия будет и далее защищать свои ценности, бороться за благополучие своих граждан, заявил зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Об этом он рассказал в публикации в соцсети «ВКонтакте».

Поздравляя россиян с Днем семьи, любви и верности, который отмечается 8 июля, он уточнил, что Россия никому не позволит «отменить» ее ценности. «Мы продолжим защищать все самое дорогое, что у нас есть, — свое Отечество, благополучие наших семей, наших детей, всех близких нам людей», — заявил он.

По словам Медведева, стремление защитить Родину основано на преданности своей семье, заботе о родных и близких.

Ранее Медведев рассказал, что страна готова искать компромиссы с целью остановить противостояние с западными государствами, подчеркнув, что при этом они должны учитывать интересы Москвы. По его словам, «никакой антиРоссии больше не должно быть в принципе», иначе в один момент это может иметь очень плохие последствия.

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    Марина Совина
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