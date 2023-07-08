Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
13:46, 8 июля 2023Силовые структуры

Капитан российской полиции украл похищенные вором 50 тысяч долларов

На Ставрополье капитан МВД изъял у подозреваемого в краже 50 тысяч долларов и присвоил их

Фото: Rick Wilking / Reuters

В Ставропольском крае капитан полиции украл изъятые во время следственных мероприятий 50 тысяч долларов. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

По данным издания, полицейский с десятилетним стажем службы расследовал кражу денег и обнаружил в машине подозреваемого крупную сумму в валюте. Ее сотрудник МВД изъял и решил присвоить.

Спустя год преступление было выявлено, капитан признал вину. В настоящее время идет процесс его увольнения по отрицательным мотивам. Возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что в Москве женщина, укравшая три пачки масла, обвинила охранника магазина в изнасиловании.

Что думаешь? Оцени!
    Илона Палей
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно о предупреждении Си Цзиньпину от Байдена после встречи с Путиным

    Стало известно о смене тактики ВСУ

    Звезды Евро-2008 обыграли двенадцать норильских команд в футбольном марафоне

    В США назвали основную причину отправки кассетных боеприпасов Украине

    Капитан российской полиции украл похищенные вором 50 тысяч долларов

    Двое маленьких детей утонули в подмосковном водоеме

    Белый дом подтвердил переговоры с Россией об обмене Гершковича

    В Анапе временно запретили купаться на пляжах

    В Госдуме пригрозили США расплатой за поставку ВСУ кассетных боеприпасов

    Врачи провели серьезную операцию Николаю Ефремову после падения из окна

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости