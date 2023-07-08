В Москве задержали подозреваемого в попытке изнасилования двух женщин

Полиция в Москве задержала подозреваемого в покушении на изнасилование двух женщин

Мужчина, подозреваемый в покушении на изнасилование двух женщин на юге Москвы, задержан. Об этом сообщила старший помощник руководителя столичного главка Следственного комитета (СК) России Юлия Иванова, пишет РИА Новости.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 30, частью 1 статьи 131 Уголовного кодекса РФ (покушение на изнасилование). «Задержан мужчина, подозреваемый в покушении на изнасилование двух женщин на юге Москвы», — уточнила она.

По данным следователей, инцидент произошел вечером в пятницу, 7 июля. Мужчина 1986 года рождения попытался изнасиловать девушку недалеко от Симоновского вала, но ей удалось сбежать. Аналогичную попытку он совершил недалеко от Крутицкой набережной. Во время допроса в полиции мужчина полностью признал свою вину.

Ранее Октябрьский районный суд Омска приговорил 63-летнего уроженца Казахстана к 12 годам и шести месяцам колонии строгого режима за изнасилования россиянок, в том числе несовершеннолетней.