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19:37, 8 июля 2023Россия

Песков назвал нарушением договоренностей возвращение на Украину членов «Азова»

Песков: возвращение на Украину экс-командиров «Азова» является нарушением договоренностей

Фото: Sputnik / Sergey Guneev / Kremlin / Reuters

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал возвращение на Украину из Турции экс-командиров бригады «Азов» (запрещенная в России террористическая организация). Его слова приводит РИА Новости.

По словам представителя Кремля, это является нарушением условий имевшихся договоренностей со стороны как Турции, так и Украины. «По условиям договоренностей главари "Азова" должны были находиться в Турции до момента окончания конфликта», — указал Песков, добавив, что российскую сторону никто не поставил в известность о возвращении членов бригады.

8 июля президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в страну вернулся ряд военных, в числе которых экс-члены «Азова» — в частности, бывший командир Денис Прокопенко, его заместитель Святослав Паламар, известный под позывным Калина, а также экс-командир 36-й бригады морской пехоты ВСУ Сергей Волынский. В сентябре 2022 года они в числе прочих были обменяны на российских военных и по условиям договора находились в Турции.

Первый зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров также заявил, что это нарушает все договоренности. «Никому верить нельзя. Другое дело, если они не будут участвовать в боевых действиях», — сказал сенатор.

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    Антон Похиляк
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