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20:14, 8 июля 2023Россия

Песков связал выдачу членов «Азова» с провалами Украины в контрнаступлении

Песков: решение выдать Киеву главарей «Азова» связано с провалами в контрнаступлении

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Handout / Reuters

Выдача Киеву главарей «Азова» (запрещенная в РФ террористическая организация) в нарушение договоренностей связана с провалами Украины в контрнаступлении, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Его слова приводит РИА Новости.

Песков также отметил, что Турция является членом НАТО и должна проявлять солидарность с альянсом. Россия при этом «все прекрасно понимает», однако нарушение договоренностей «никого не красит».

8 июля президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в страну вернулся из Турции ряд военных, в числе которых экс-члены «Азова». Песков назвал произошедшее нарушением договоренностей.

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    Илона Палей
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