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11:46, 8 июля 2023Среда обитания

Пробку на Крымский мост со стороны Кубани ликвидировали

Возникшую на Крымском мосту пробку со стороны Кубани ликвидировали

Фото: Макс Ветров / РИА Новости

Возникшую на Крымском мосту пробку со стороны Краснодарского края ликвидировали. Об этом сообщает ТАСС.

По данным агентства, по состоянию на 11:00 затруднений для проезда к пунктам досмотра со стороны Кубани уже не наблюдалось.

Пробка на мосту возникла утром 8 июля — она состояла из 300 автомобилей.

Ситуация на Крымском мосту привлекла внимание СМИ после того, как в начале июля там образовалась многокилометровая автомобильная пробка. К 3 июля она достигала 13 километров.

Минобороны России предоставило два больших десантных корабля для сокращения длины пробки.

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    Марк Леонов
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