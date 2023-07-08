Пробку на Крымский мост со стороны Кубани ликвидировали

Возникшую на Крымском мосту пробку со стороны Кубани ликвидировали

Возникшую на Крымском мосту пробку со стороны Краснодарского края ликвидировали. Об этом сообщает ТАСС.

По данным агентства, по состоянию на 11:00 затруднений для проезда к пунктам досмотра со стороны Кубани уже не наблюдалось.

Пробка на мосту возникла утром 8 июля — она состояла из 300 автомобилей.

Ситуация на Крымском мосту привлекла внимание СМИ после того, как в начале июля там образовалась многокилометровая автомобильная пробка. К 3 июля она достигала 13 километров.

Минобороны России предоставило два больших десантных корабля для сокращения длины пробки.