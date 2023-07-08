Эрдоган заверил в невозможности испортить отношения Турции и России

Президент Турции Эрдоган: Анкара не дала желающим испортить отношения с Москвой

Турция поддерживает диалог с Россией и не дала желающим испортить отношения между Анкарой и Москвой. В невозможности их испортить заверил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган, сообщает РИА Новости.

Глава государства подчеркнул, что Турция с самого начала придерживались сбалансированной политики, несмотря на то, что «военное лобби», используя оппозицию в стране, «пыталось бросить страну в огонь».

«Мы не дали этому случиться. Укрепляя наши отношения с Украиной, мы не дали возможность испортить наши отношения с Россией», — заявил турецкий лидер. Он добавил, что поддерживает тесный диалог с президентом России Владимиром Путиным.

Эрдоган также отметил, что рассчитывает встретиться с российским коллегой в августе. По его словам, власти пытаются защитить страну от «негативных последствий войны, которая длится уже полтора года».

Ранее по итогам переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским Эрдоган заявил, что Киев имеет право стать членом НАТО. Он подтвердил, что Анкара продолжит прикладывать усилия для прекращения конфликта путем переговоров.