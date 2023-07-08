В Бурятии нашли седьмого пропавшего во время сплава туриста

В Бурятии нашли седьмого туриста, пропавшего во время сплава по реке

Седьмого туриста, пропавшего во время сплава по реке Снежной в Бурятии, нашли спасатели. Об этом в субботу, 8 июля. сообщает МЧС России в своем официальном Telegram-канале.

Как уточнили в ведомстве, обнаруженный турист был эвакуирован и доставлен на вертолете в поселок Новоснежная Иркутской области. После этого борт Ми-8 МЧС России вновь вылетел в район поисков.

В МЧС добавили, что на сегодняшний день остается неизвестным местонахождение еще одной туристки. В настоящее время к ее поискам подключены наземная, водная и авиагруппировки спасателей.

Ранее в июле стало известно, что четыре катамарана с россиянами перевернулись при сплаве по реке Снежной в Бурятии. Три человека спаслись сразу, судьба остальных оставалась неизвестной.