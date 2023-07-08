Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
10:29, 8 июля 2023Россия

В Бурятии нашли седьмого пропавшего во время сплава туриста

В Бурятии нашли седьмого туриста, пропавшего во время сплава по реке
Архивное фото

Архивное фото . Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Седьмого туриста, пропавшего во время сплава по реке Снежной в Бурятии, нашли спасатели. Об этом в субботу, 8 июля. сообщает МЧС России в своем официальном Telegram-канале.

Как уточнили в ведомстве, обнаруженный турист был эвакуирован и доставлен на вертолете в поселок Новоснежная Иркутской области. После этого борт Ми-8 МЧС России вновь вылетел в район поисков.

В МЧС добавили, что на сегодняшний день остается неизвестным местонахождение еще одной туристки. В настоящее время к ее поискам подключены наземная, водная и авиагруппировки спасателей.

Ранее в июле стало известно, что четыре катамарана с россиянами перевернулись при сплаве по реке Снежной в Бурятии. Три человека спаслись сразу, судьба остальных оставалась неизвестной.

Что думаешь? Оцени!
    Варвара Кошечкина
    Обсудить
    Последние новости

    Европейский футбольный клуб сделал заявление о форме в цветах флага России

    Пассажиры рейса Москва — Санкт-Петербург обнаружили неисправность самолета

    В Бурятии нашли седьмого пропавшего во время сплава туриста

    На северо-востоке столицы человек упал с моста в Москву-реку

    Зеленский посетил остров Змеиный через год после вывода российских военных

    В Германии заявили о «сочтенных днях» Зеленского

    Женщина пострадала от удара молнии в Подмосковье

    В Госдуме заявили об усомнившихся в Зеленском странах НАТО

    Жителей Подмосковья предупредили о ливнях с грозами

    Боец UFC объяснил комментарий об откровенных фотосессиях Загитовой

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости