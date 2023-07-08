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16:37, 8 июля 2023Бывший СССР

Белоруссия обвинила Литву в шантаже из-за перекрытия границы

Погранкомитет Белоруссии обвинил Литву в шантаже из-за перекрытия границы

Фото: Kacper Pempel / Reuters

Литва использовала каналы международных сообщений для шантажа, завили в Пограничном комитете Белоруссии.

По данным ведомства, Литва решила перекрыть движение на пункте пропуска «Мядининкай» на границе с Белоруссией из-за инцидента с гражданином Пакистана. 7 июля мужчина пытался въехать на литовскую территорию по поддельному виду на жительство в одной из стран Европейского союза. Иностранца отказались пропускать и попытались выдворить через пункт пропуска в Белоруссию.

Мужчина не захотел покидать Литву и разместился у пограничного столба. Тогда литовские пограничники стали требовать от белорусских коллег забрать пакистанца и угрожать им остановкой движения. Власти Белорусии при этом отмечают, что мужчина пересек их границу по действительным документам.

Ранее стало известно, что Литва в одностороннем порядке перекрыла движение на контрольно-пропуском пункте (КПП) «Мядининкай».

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    Илона Палей
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