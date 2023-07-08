Испания выступила против поставки кассетных боеприпасов Украине

Глава Минобороны Испании Роблес выступила против поставки кассетных боеприпасов Украине

Испания считает, что кассетные боеприпасы не должны поставляться на Украину. Против поставок выступила глава Минобороны королевства Маргарита Роблес, сообщает Reuters.

«Испания, помимо своих твердых обязательствах перед Украиной, также имеет твердое обязательство, что определенное оружие и бомбы не могут быть доставлены ни при каких обстоятельствах», — заявила министр.

При этом она отметила, что решение об отправке кассетных боеприпасов было принято правительством США, а не НАТО, членом которого является Испания.

Ранее стало известно, что Вашингтон передаст Киеву кассетные боеприпасы. В Белом доме выразили уверенность, что Украина будет использовать оружие на территории страны, минимизируя риски для собственного населения.