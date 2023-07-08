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15:33, 8 июля 2023Мир

В Кремле ответили на вопрос о планах Путина созвониться с Эрдоганом

Песков заявил, что Путин не созванивался с Эрдоганом после его переговоров в Стамбуле

Фото: Sputnik / Alexander Kazakov / Kremlin / Reuters

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков ответил на вопрос, созванивался ли глава государства с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом после его переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом сообщает ТАСС.

По словам представителя Кремля, разговора у Путина и Эрдогана после стамбульских переговоров не было. «Пока нет», — заявил он в том числе и в ответ на вопрос о том, есть ли такой разговор в ближайших планах.

Эрдоган провел переговоры один на один с Зеленским в особняке Вахдеттин в Стамбуле 7 июля. Лидеры стран планировали обсудить ситуацию на Украине, а также продление зерновой сделки, срок действия которой истекает 17 июля.

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    Александра Лисица
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