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21:15, 9 июля 2023Мир

Франции предрекли возможное превращение в исламскую республику

Бывший кандидат в президенты Земмур: Франция может стать исламской республикой

Фото: Yves Herman / Reuters

Франция может превратиться в исламскую республику, если ситуация в стране не изменится. Такое мнение выразил экс-кандидат в президенты Франции Эрик Земмур в интервью изданию El Debate.

По его словам, проживающие в стране мусульмане ставят исламские законы выше законов государства. Французские власти, в свою очередь, не предпринимают меры по борьбе с этим, заявил политик. «Если мы продолжим двигаться в этом направлении, то из-за демографии и демократии Франция однажды может стать исламской республикой», — отметил он.

Земмур также предложил турецкому лидеру Реджепу Тайипу Эрдогану, осуждающему расизм во Франции, «принять в своей стране всех мусульманских мигрантов», которые сейчас находятся в Пятой республике.

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    Марина Совина
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