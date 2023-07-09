Франции предрекли возможное превращение в исламскую республику

Бывший кандидат в президенты Земмур: Франция может стать исламской республикой

Франция может превратиться в исламскую республику, если ситуация в стране не изменится. Такое мнение выразил экс-кандидат в президенты Франции Эрик Земмур в интервью изданию El Debate.

По его словам, проживающие в стране мусульмане ставят исламские законы выше законов государства. Французские власти, в свою очередь, не предпринимают меры по борьбе с этим, заявил политик. «Если мы продолжим двигаться в этом направлении, то из-за демографии и демократии Франция однажды может стать исламской республикой», — отметил он.

Земмур также предложил турецкому лидеру Реджепу Тайипу Эрдогану, осуждающему расизм во Франции, «принять в своей стране всех мусульманских мигрантов», которые сейчас находятся в Пятой республике.