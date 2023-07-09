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14:04, 9 июля 2023Путешествия

Россиянин побывал в Германии и поразился домам местных пенсионеров

Автор блога TravelManiac побывал в Германии и поразился скромным домам пенсионеров

Фото: Stephan Goerlich / imagebroker.com / Globallookpress.com

Российский блогер и путешественник побывал в Германии и поразился скромным одноэтажным домам местных пенсионеров. Своей находкой он поделился в личном блоге под названием TravelManiac на платформе «Дзен».

Автор поста рассказал, что в городке, где он часто бывает по делам, отдельные улицы заселены сплошь людьми пожилого возраста. По его словам, местные пенсионеры живут в относительно недорогих домах, стоимость которых — около 200 тысяч евро.

«Как-то у немцев, даже обеспеченных, нет склонности селиться в хоромах, строить вычурные дворцы, огораживаться трехметровыми заборами и ездить на "Майбахе" с охраной (хотя некоторые очень любят спортивные машины, видимо, реализуя свои молодые нереализованные желания)», — пояснил россиянин.

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Путешественник добавил, что в основном немецкие пенсионеры ездят на простеньких малолитражках, нередко подержанных.

Ранее этот же блогер удивился неожиданному сходству загородных участков в Германии с советскими дачами. По его словам, немецкие дачи представляют собой небольшие наделы земли размером от трех до шести соток. Они используются для хозяйства и отдыха, а капитальные строения там возводить запрещено.

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    Марина Черняк
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