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05:38, 5 июля 2023Путешествия

Россиянин посетил Германию и нашел одно неожиданное сходство с Советским Союзом

Автор блога TravelManiac побывал в Германии и удивился сходству местных дач с советскими

Фото: Unsplash

Российский блогер и путешественник побывал в Германии и удивился неожиданному сходству местных загородных участков с советскими дачами. Своей находкой он поделился в личном блоге под названием TravelManiac на платформе «Дзен».

По словам автора блога, немецкие дачи представляют собой небольшие наделы земли размером от трех до шести соток. Они используются для хозяйства и отдыха, а капитальные строения там возводить запрещено.

«Помните такое, кто постарше? Похожие условия были и в Советском Союзе, когда нельзя было строить на дачных участках полноценное жилье. Как говорил мой дедушка, "не толще, чем в полкирпича, чтобы нельзя было постоянно жить в доме из-за зимы"», — пояснил россиянин.

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Он добавил, что часто к немецким летним домикам даже не подведены коммуникации: электричество местные жители получают от солнечных батарей, а воду берут из колодца.

По словам путешественника, немцы любят свои дачные участки и хорошо ухаживают за ними. «Все дело в том, что в Германии есть определенные правила, обязывающие владельцев содержать свою территорию в определенном состоянии. И за этим пристально следят сами дачники: ведь никому не хочется жить по соседству с бомжатником. Тут же сообщат в местную администрацию», — поделился блогер.

Ранее российский блогер и путешественник перечислил три самых глупых штрафа в ФРГ. Так, мужчина отметил, что в Германии запрещено кормить голубей на площадях, в парках и общественных местах. «За первую кормежку оштрафуют на 35 евро (3,4 тысячи рублей), а если уже попадался за этим страшным занятием, можешь получить счет на кругленькую сумму до 5000 евро (488,4 тысячи рублей)», — пояснил он.

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    Марина Черняк
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