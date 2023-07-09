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07:07, 9 июля 2023Мир

В Дели из-за сильного дождя разрушились 15 зданий

NDTV: из-за сильнейших за 20 лет ливней в Дели погиб один человек, 15 зданий разрушены

Фото: Reuters

Один человек погиб, 15 зданий были разрушены в результате самых сильных за последние 20 лет ливней в индийской столице Дели, передает телеканал NDTV со ссылкой на пожарную службу города.

По данным журналистов, в субботу, 8 июля, в городе произошел сильный ливень. Из-за него рухнули 15 зданий, погиб один человек. Жители индийской столицы столкнулись с проблемами из-за затопления района Коннот-Плейс.

Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов спрогнозировал «взрыв жары» в некоторых регионах России. По прогнозу специалиста, воздух прогреется до 36 градусов в Екатеринбурге, Челябинске, Магнитогорске. В то же время, в центральной части России ожидаются дожди.

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    Марина Совина
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