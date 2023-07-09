Тело девочки нашли в Иркутске после месяца поисков

В Иркутске обнаружили в реке тело полуторагодовалой девочки после месяца поисков

В Иркутске после месяца поисков нашли тело полуторагодовалой девочки, которая потерялась во время отдыха с родителями в июне. Об этом в воскресенье, 9 июля, сообщается на сайте следственного управления СК России по региону.

По данным ведомства, тело ребенка обнаружили в реке Ушакова у моста в районе торгового центра «Флагман». На месте происшествия работают сотрудники МЧС и криминалисты.

Девочка исчезла 9 июня, когда вместе с родителями и другими детьми отдыхала на берегу реки. Взрослы распивали спиртные напитки, и за детьми никто не следил. В какой-то момент родители заметили, что их дочь пропала.

После этого были начаты поиски ребенка, всего к ним привлекались порядка 100 человек. При этом следователи допускали, что девочка могла утонуть.