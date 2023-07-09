Десятки древних курганов Анапы признали федеральными памятниками

В Анапе 26 древних курганов внесли в список объектов культурного наследия

Десятки древни курганов, располагающихся в Анапе, признали объектами культурного наследия федерального значения. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на администрацию Краснодарского края.

Речь идет о 26 объектах.

«Памятники археологии имеют особое историко-культурное значение, так как являются основным источником информации о древнейшем периоде нашей истории, поэтому их включают в реестр в качестве памятников федерального значения», — пояснил вице-губернатор Кубани Роман Лузинов.

По его словам, всего в настоящее время такой статус имеют свыше пяти тысяч объектов на территории региона. При этом каждый год археологи обнаруживают в Краснодарском крае порядка 100 новых объектов, которые в дальнейшем могут быть включены в список археологических памятников.