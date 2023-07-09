В Госдуме оценили возможность повышения пенсионного возраста

Депутат Бессараб заявила, что в России нет оснований повышать пенсионный возраст

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб оценила возможность повышения пенсионного возраста. Ее слова передает Ura.ru.

Депутат заявила, что в России не планируется очередное повышение возраста выхода на пенсию, так как для этого нет оснований, хотя страна и испытывает демографические проблемы, связанные с низкой рождаемостью в 1990-х годах.

«Повышение пенсионного возраста не предвидится, потому что для этого нет оснований, потому что мы еще не вступили в десятку долгожителей. У нас нет предпосылок, чтобы дальше повышать пенсионный возраст», — высказалась Бессараб и добавила, что возраст выхода на пенсию должен коррелировать со средней продолжительностью жизни.

Политик напомнила, что в стране продолжается постепенное повышение пенсионного возраста. «Сегодня мы находимся в состоянии продолжающегося переходного периода. Мы выйдем на показатели пенсионного возраста, установленного новым законодательством, в 2028 году. Это будет 65 лет для мужчин и 60 лет для женщин», — отметила парламентарий. При этом, как отметила Бессараб, сохраняется досрочное право выхода на пенсию для граждан, которые работают в особых, вредных, опасных условиях труда.

Ранее директор по контенту и аналитике финансового маркетплейса «Выберу.ру» Ирина Андриевская допустила, что в России произойдет пересмотр пенсионного возраста. Андриевская объяснила, что главными факторами для повышения пенсионного возраста являются старение населения и сокращение рождаемости.