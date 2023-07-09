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00:49, 9 июля 2023Бывший СССР

Зеленский рассмотрит петицию о сохранении украинского дубляжа в кинотеатрах

Зеленский рассмотрит петицию против законопроекта о статусе английского языка на Украине
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: President Of Ukraine / Globallookpress.com

Президент Украины Владимир Зеленский рассмотрит одну из петиций против законопроекта о статусе английского языка в стране, которая касается сохранения украинского дубляжа в кинотеатрах. Обращение, опубликованное на сайте офиса главы государства, набрало достаточные для рассмотрения 25 тысяч подписей.

В законопроекте предполагается, что иностранные фильмы на английском языке будут показывать с субтитрами, в 2025 году доля кино на языке оригинала составит 50 процентов, а к 2027 году — 100 процентов.

Автор петиции предлагает пересмотреть этот пункт, поскольку отказ от дубляжа приведет к значительному снижению популярности украинского языка, а также нанесет урон кинотеатрам страны и украинской индустрии дубляжа.

В обращении также указывается, что подобная мера подтолкнет зрителей смотреть фильмы на пиратских сайтах на русском языке. Предлагается не отказываться от дубляжа, а увеличить количество сеансов, чтобы оставить потенциальному зрителю право выбора, смотреть ли кино в переводе на родной язык или в оригинале с субтитрами.

Ранее стало известно, что на Украине появились пять петиций против закона об английском языке. Одна из петиций просит главу государства наложить вето на законопроект. Другие четыре обращения содержат просьбу пересмотреть закон в части запрета на дубляж англоязычных фильмов.

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    Марина Совина
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